Механический адаптер для установки объективов Nikon F на беззеркальные камеры Fujifilm X. Адаптер без электроники, фокусировка и установка экспозиции производятся вручную. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов Nikon с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), адаптер также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.