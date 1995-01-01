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Адаптер Viltrox NF-FX1, для объективов Nikon F на камеры Fujifilm X

  • NF-FX1, с Nikon F на Fujifilm X
  • NF-FX1, с Nikon F на Fujifilm X
  • NF-FX1, с Nikon F на Fujifilm X
Код товара:УТ-00046335
Артикул:NF-FX1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Механический адаптер для установки объективов Nikon F на беззеркальные камеры Fujifilm X. Адаптер без электроники, фокусировка и установка экспозиции производятся вручную. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов Nikon с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), адаптер также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Адаптер несовместим с объективами Nikon, имеющими электромагнитное управление диафрагмой (индекс Е), а также с AF-P объективами.

Корпус адаптера полностью металлический. Штативная лапка съемная, штативное гнездо 1/4", также совместима с головками Arca Swiss.

Размеры: 65 х 34 мм
Вес 140 г