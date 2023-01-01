Осветитель Viltrox K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
Код товара : УТ-00070582
Артикул : K60
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Световой жезл Viltrox K60 длиной 58 см и мощностью 20 Вт позволит вам творчески осветить снимаемую сцену. Под рассеивающей панелью находится по 98 теплых и холодных светодиодов (2500К и 8500К соответственно), а также 70 полноцветных RGB светодиодов. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 95) сложные оттенки, такие как тона кожи, передаются максимально естественно. Управление может осуществляться как с помощью клавиш и OLED экрана на самом осветителе, так и дистанционно, через мобильное приложение.
Благодаря небольшому весу (570 г) приборы можно легко удерживать одной рукой, также предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на студийные стойки, журавли и другие держатели. В комплект входят тканевые соты, которые позволяют ограничить угол рассеивания света для создания точечных световых акцентов.
Прибор имеет несколько режимов работы:
- белое свечение с регулировкой цветовой температуры
- цветной режим с настройкой по шкале HSI
- режим спецэффектов (26 эффектов на выбор)
Приборы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 1.5 часов свечения на максимальной яркости. Зарядка и постоянное питание осуществляется через USB-C вход, поддерживается быстрая зарядка USB PD (9В 2А, 12В 2А).
Viltrox K60 Kit может использоваться как в творческой фотографии, так и в видеосъемке.
Характеристики:
- Мощность: 20 Вт
- Цветовая температура: 2500K - 8500 К + RGB
- Индекс цветопередачи: 95 CRI, 97 TLCI
- Количество светодиодов: 266
- Регулировка мощности: от 0 - 100 (с шагом 1%)
- Емкость аккумулятора: 14,8В / 2200 мАч
- Световые эффекты: 26 различных цветных световых эффектов (television / color temperature cycle / RGB color Multi / Blue Multi / Green Multi / Red Multi / Party Slow / Party Fast / Ambulance / Fire Brigade / Warning Light / SOS / High / Low Beam / Paparazzi / Breathing / Flame / Police / Thunderstorm / Fireworks / Flickering Lightbulbirne)
- Bluetooth: управление через приложение, радиус действия до 15 м
- Размеры: 59 х 41 х 39 мм
- Вес: 570 г