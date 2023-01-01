Осветитель Viltrox Weeylite K21, светодиодный, 2500-8500К, RGB, 8 Вт
Код товара : УТ-00056825
Артикул : K21
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Освещенность
760 лк на 0.5 м при 5500 К
Световой поток, лм
670
Минимальная цветовая температура, K
2500
Максимальная цветовая температура, K
8500
Работа от сети
по USB (сетевой адаптер не входит в комплект)
Тип крепления
резьба 1/4" + магнитное крепление
Прочие характеристики
Вес
270 г
Комплектация
осветитель, кабель USB-C
Описание
Компактный светодиодный осветитель в форме палки. Поддерживает режим белого свечения с изменяемой температурой (2500-8500К), а также цветной RGB режим с выбором цвета по HSI гамме (360°). Работает от встроенного аккумулятора 2500 мАч, которого хватает приблизительно на 1 час свечения с максимальной яркостью. Заряжается по USB, может работать с постоянным питанием от сетевого зарядного устройства или универсального USB аккумулятора. Доступно дистанционное управление через мобильное приложение, которое позволяет распределять несколько таких осветителей по 5 группам и отдельно управлять параметрами свечения каждой.
Присутствует и режим спецэффектов, который насчитывает целых 29 эффектов, таких как «молния», «полицейская сирена», «свечи» и так далее. С обоих торцов осветителя предусмотрены штативные гнезда 1/4", что позволяет устанавливать его на стойки, штативы и другие держатели, а также соединять несколько таких осветителей между собой. Встроенные магниты позволяют свободно крепить Weeylite K21 на различные металлические поверхности.