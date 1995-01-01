Компактный светодиодный осветитель в форме палки. Поддерживает режим белого свечения с изменяемой температурой (2500-8500К), а также цветной RGB режим с выбором цвета по HSI гамме (360°). Работает от встроенного аккумулятора 2500 мАч, которого хватает приблизительно на 1 час свечения с максимальной яркостью. Заряжается по USB, может работать с постоянным питанием от сетевого зарядного устройства или универсального USB аккумулятора. Доступно дистанционное управление через мобильное приложение, которое позволяет распределять несколько таких осветителей по 5 группам и отдельно управлять параметрами свечения каждой.

Присутствует и режим спецэффектов, который насчитывает целых 29 эффектов, таких как «молния», «полицейская сирена», «свечи» и так далее. С обоих торцов осветителя предусмотрены штативные гнезда 1/4", что позволяет устанавливать его на стойки, штативы и другие держатели, а также соединять несколько таких осветителей между собой. Встроенные магниты позволяют свободно крепить Weeylite K21 на различные металлические поверхности.