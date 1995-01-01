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Адаптер Viltrox EF-NEX IV, для объективов Canon EF на камеры Sony E

  • EF-NEX IV, с Canon EF на Sony
  • EF-NEX IV, с Canon EF на Sony
  • EF-NEX IV, с Canon EF на Sony
Код товара:УТ-00046329
Артикул:EF-NEX IV

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Автофокусный адаптер Viltrox EF-NEX IV позволяет использовать объективы Canon EF и EF-S на камерах с байонетом Sony E. Благодаря встроенной электронике поддерживаются все функции объектива, включая автофокус, автоматическую экспозицию, оптическую стабилизацию в объективе и передачу EXIF мета-данных. Сбоку на корпусе располагается переключатель PDAF / CDAF, который позволяет переключаться между фокусировкой по контрасту (C) и фокусировкой с определением фаз (P). Для переключения между режимами адаптер необходимо снять с камеры, а затем поставить обратно. Также имеется USB порт для обновления программного обеспечения адаптера. Штативная лапка совместима с головками Arca Swiss, она съемная.

Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.

Адаптер выполнен в металлическом корпусе, из алюминия, переднее байонетное крепление - из хромированной латуни.

Размеры: 69 х 69 х 95 мм
Вес: 174 г.