Адаптер Viltrox EF-NEX IV, с Canon EF на Sony
Код товара : УТ-00046329
Артикул : EF-NEX IV
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.301
Описание
Автофокусный адаптер Viltrox EF-NEX IV позволяет использовать объективы Canon EF и EF-S на камерах с байонетом Sony E. Благодаря встроенной электронике поддерживаются все функции объектива, включая автофокус, автоматическую экспозицию, оптическую стабилизацию в объективе и передачу EXIF мета-данных. Сбоку на корпусе располагается переключатель PDAF / CDAF, который позволяет переключаться между фокусировкой по контрасту (C) и фокусировкой с определением фаз (P). Для переключения между режимами адаптер необходимо снять с камеры, а затем поставить обратно. Также имеется USB порт для обновления программного обеспечения адаптера. Штативная лапка совместима с головками Arca Swiss, она съемная.
Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.
Адаптер выполнен в металлическом корпусе, из алюминия, переднее байонетное крепление - из хромированной латуни.
Размеры: 69 х 69 х 95 мм
Вес: 174 г.