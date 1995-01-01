Автофокусный адаптер для установки объективов Canon EF на беззеркальные камеры Micro 4/3 (Olympus, Panasonic, Blackmagic). Адаптер оснащен концентрирующими линзами, которые действуют по принципу «обратный телеконвертер»: если телеконвертеры проецируют круг изображения на большую площадь, при этом теряя 1 или 2 ступени эффективной светосилы, то адаптеры типа «спидбустер», наоборот, концентрируют изображение на меньшей площади, тем самым возрастает разрешающая способность, а также светосила объектива. Viltrox EF-M2 II Pro обеспечивает прирост в 1 полную ступень экспозиции. Увеличение 0.71х помогает также почти полностью нивелировать эффект кроп-фактора APS-C сенсоров (1.5х). Электроника адаптера позволяет сохранить весь функционал объектива: работает автофокус, автоэкспозиция, оптическая стабилизация, передача EXIF.

От обычного EF-M2 эта версия отличается замком типа Positive Lock, который ранее встречался у адаптеров Metabones серии Cine. После того, как объектив устанавливается в байонетное гнездо камеры, замок поворачивается в обратном направлении (против часовой стрелки) и дополнительно поджимает объектив в креплении, чтобы полностью исключить люфт, который может негативно сказаться на качестве изображения. Кроме того, внутри корпуса располагается гнездо USB Type C, которое позволяет пользователю самостоятельно обновлять программное обеспечение адаптера по мере выхода новых версий.

Адаптер предназначен только для объективов с байонетом Canon EF. Объективы Canon EF-S с ним несовместимы.