Адаптер Viltrox EF-M1 Pro позволяет установить объективы с байонетом Canon EF или EF-S на камеры формата Micro 4/3. Встроенный чип и позолоченные контакты обеспечивают работу автофокуса, оптической стабилизации изображения и передачи данных EXIF. От обычного EF-M1 эта версия отличается замком типа Positive Lock, который ранее встречался у адаптеров Metabones серии Cine. После того, как объектив устанавливается в байонетное гнездо камеры, замок поворачивается в обратном направлении (против часовой стрелки) и дополнительно поджимает объектив в креплении, чтобы полностью исключить люфт, который может негативно сказаться на качестве изображения.

Сбоку на корпусе располагается порт USB Type C, который позволяет пользователю самостоятельно обновлять программное обеспечение адаптера по мере выхода новых версий.

В отличие от адаптеров EF-M2 и EF-M2 Pro, в этой модели нет концентрирующей оптики, поэтому применяется стандартный кроп-фактор 2х.