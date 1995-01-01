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Адаптер Viltrox EF-L, для объективов Canon EF на камеры L-Mount

  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
  • EF-L, Canon EF на L-Mount
Код товара:УТ-00057382
Артикул:EF-L

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Автофокусный адаптер Viltrox EF-L позволяет использовать объективы с байонетом Canon EF и EF-S на камерах системы L-Mount (Leica, Panasonic, Sigma). Адаптер поддерживает работу всех функций, включая оптическую стабилизацию в объективе (IS), автофокусировку по лицам / глазам, автоматическое управление диафрагмой и запись мета-данных в EXIF. Встроенный USB-C позволяет пользователям самостоятельно обновлять программное обеспечение (прошивку) адаптера по мере выпуска новых версий.

Штативный адаптер является съемным: при использовании тяжелых объективов вы можете использовать его, чтобы снизить нагрузку на байонет камеры. Лапка адаптера по размерам соответствует креплениям Arca Swiss.

  • Материалы: алюминий (корпус), хромированная латунь (байонетные крепления)
  • Размеры: 82 х 72 х 30 мм
  • Вес: 138 г