Описание

Автофокусный адаптер Viltrox EF-L позволяет использовать объективы с байонетом Canon EF и EF-S на камерах системы L-Mount (Leica, Panasonic, Sigma). Адаптер поддерживает работу всех функций, включая оптическую стабилизацию в объективе (IS), автофокусировку по лицам / глазам, автоматическое управление диафрагмой и запись мета-данных в EXIF. Встроенный USB-C позволяет пользователям самостоятельно обновлять программное обеспечение (прошивку) адаптера по мере выпуска новых версий.

Штативный адаптер является съемным: при использовании тяжелых объективов вы можете использовать его, чтобы снизить нагрузку на байонет камеры. Лапка адаптера по размерам соответствует креплениям Arca Swiss.