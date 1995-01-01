Автофокусный адаптер Viltrox EF-FX2 Pro позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF на камеры системы Fujifilm X. Данная модель относится к так называемым «спидбустерам»: она концентрирует круг изображения объектива на меньшей площади, что увеличивает эффективную светосилу объектива на 1 ступень. По сути, адаптер работает по принципу «обратного телеконвертера». Благодаря увеличению 0.71х эквивалентное фокусное расстояние практически не отличается от номинального: к примеру, у объектива 50 мм оно составит 53 мм, что особенно важно для сохранения широкого угла поля зрения.

Наличие электронного чипа с контактными группами обеспечивает поддержку всех автоматических функций объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. Версия EF-FX2 Pro дополнительно оснащена кольцом объектива, которое позволяет управлять диафрагмой не через камеру, а с помощью внешних механизмов follow focus. Эта модель также оснащена резиновым уплотнителем в области крепления к камере, что защищает от попадания внутрь пыли и влаги.

Порт USB Micro B позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с черным матированием и нанесением бороздок на внутренние поверхности – это позволяет улавливать отраженный свет и защищает от образования бликов. С этой же целью линзы покрыты многослойным просветлением. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала.

Для корректной работы автофокуса и других функций мы рекомендуем использовать адаптер с современными моделями камер Fujifilm и с относительно современной оптикой (особенно это касается оптики сторонних производителей, Sigma, Tamron, Tokina и других). Также советуем отслеживать обновления прошивки на сайте производителя и своевременно обновлять ее.