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Адаптер Viltrox EF-EOS M, для объективов Canon EF/EF-S на камеры Canon M

  • EF-EOS M
  • EF-EOS M
  • EF-EOS M
Код товара:УТ-00046328
Артикул:EF-EOSM

Товар не найден

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Описание
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Описание

Аналог оригинального адаптера Canon Mount Adapter EF-EOS M, Viltrox EF-EOS M позволяет устанавливать объективы от зеркальных камер Canon (EF, EF-S) на беззеркальные камеры линейки Canon M. Поддерживаются все основные функции, включая автофокусировку, автоматическое управление диафрагмой, оптическую стабилизацию и передачу EXIF данных. Объектив выполнен в пластиковом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон металлические, контакты позолочены. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании.