Адаптер Viltrox EF-EOS M, для объективов Canon EF/EF-S на камеры Canon M

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Код товара: УТ-00046328 Артикул: EF-EOSM Код товара: УТ-00046328 Артикул: EF-EOSM Объектив, система Canon EF Камера, система Canon EOS M Автофокус Есть Вес (брутто), кг 0.301 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Объектив, система Canon EF Камера, система Canon EOS M Автофокус Есть Физические характеристики Вес (брутто), кг 0.301 Описание Аналог оригинального адаптера Canon Mount Adapter EF-EOS M, Viltrox EF-EOS M позволяет устанавливать объективы от зеркальных камер Canon (EF, EF-S) на беззеркальные камеры линейки Canon M. Поддерживаются все основные функции, включая автофокусировку, автоматическое управление диафрагмой, оптическую стабилизацию и передачу EXIF данных. Объектив выполнен в пластиковом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон металлические, контакты позолочены. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании. Видео Наш обзор

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