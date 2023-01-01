Адаптер Viltrox EF-EOS M
Код товара : УТ-00046328
Артикул : EF-EOSM
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.301
Описание
Аналог оригинального адаптера Canon Mount Adapter EF-EOS M, Viltrox EF-EOS M позволяет устанавливать объективы от зеркальных камер Canon (EF, EF-S) на беззеркальные камеры линейки Canon M. Поддерживаются все основные функции, включая автофокусировку, автоматическое управление диафрагмой, оптическую стабилизацию и передачу EXIF данных. Объектив выполнен в пластиковом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон металлические, контакты позолочены. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании.