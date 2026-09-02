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Адаптер Viltrox EF-EOS M (состояние 5) (б/у)

  • EF-EOS M (состояние 5)
  • EF-EOS M (состояние 5)
  • EF-EOS M (состояние 5)
  • EF-EOS M (состояние 5)
  • EF-EOS M (состояние 5)
Код товара:УТ-00096836
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-09-02/06

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n:
Комплектация: Адаптер, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.