Адаптер Viltrox E-Z позволяет устанавливать объективы с байонетным креплением Sony E / FE на беззеркальные камеры Nikon Z. Встроенный чип обеспечивает поддержку всех функций: ручная и автоматическая фокусировка (как в покадровом, так и в следящем режиме), оптическая стабилизация изображения, передача EXIF мета-данных, электронное управление диафрагмой, пользовательское назначение функций на кнопки объектива (при их наличии). Объектив поддерживает как «родные» объективы Sony, так и объективы, созданные для Sony такими производителями как Samyang, Sigma, Tamron, Zeiss и, конечно, Viltrox.

Создание переходника с системы Sony E на Nikon Z представляло собой нетривиальную задачу, ведь разница в длине рабочих отрезков составляет всего 2 мм: 18 мм у Sony и 16 мм у Nikon. Нужно было с высокой точностью создать столь тонкий адаптер, да еще и разместить внутри чип для двустороннего декодирования электронных сигналов разных систем. Viltrox E-Z – это не первый подобный адаптер, но его аналоги стоят примерно в 2-3 раза больше. Возможно, компании Viltrox помогло то, что она была официально допущена на обе системы, поэтому имела хорошее представление о том, как работает электронное управление и там, и там.

Адаптер целиком выполнен их хромированной латуни – материала, который обеспечивает высокую точность изготовления и почти не изнашивается при длительном использовании. Удивительно, но Viltrox удалось также разместить на корпусе порт, который позволит пользователям самостоятельно обновлять прошивку по мере выхода новых версий.