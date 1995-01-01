Viltrox AF 9mm f/2.8 Air является APS-C-близнецом полнокадрового Viltrox AF 14mm f/4 Air – фокусное расстояние уменьшено, чтобы в эквиваленте получить те же 14 мм, а поскольку размеры корпуса остались практически такими же, относительное отверстие выросло до f/2.8 (что опять же является эквивалентом f/4 в плане глубины резко изображаемого пространства, ГРИП). Объектив отлично подходит для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, а также для записи видео (включая видеоблоги, тревел-блоги и так далее) – можно легко снимать селфи с вытянутой руки, даже со включенной активной стабилизацией изображения, которая, как известно, «подъедает» ширину охвата.

Серия Air у Viltrox относится к начальной, бюджетной, тем не менее оптические характеристики объектива находятся на высоком уровне: он обладает превосходной резкостью по всему полю кадра даже на открытой диафрагме: диафрагмирование не дает практически ничего, кроме увеличения глубины резкости, ГРИП. После f/5.6 резкость постепенно снижается из-за эффекта дифракции. Геометрия исправлена: бочкообразная дисторсия в RAW файлах составляет менее 1%, а при включении автоматической коррекции в JPEG и вовсе находится в пределах погрешности. Хроматические аберрации отсутствуют практически полностью (менее 0.5 пикселя). Виньетирование достаточно сильное: затемнение в углах кадра достигает 3 ступеней экспозиции, но для сверхширокоугольной оптики это, можно сказать, типично, и достаточно легко исправляется в любом фоторедакторе при необходимости – достаточно один раз задать профиль коррекции, который будет применяться ко всем последующим снимкам. 7-лепестковая диафрагма обеспечивает красивые 14-конечные звездочки от ярких источников света при закрытии до приблизительно f/5.6 и далее.

Корпус объектива пластиковый, с металлическим байонетом (без влагозащиты), на котором также располагается USB-C порт для обновления версии ПО по мере их выхода. Поскольку размеры объектива очень небольшие, никаких специальных органов управления на нем не предусмотрено, только кольцо для ручной фокусировки. Автофокус работает с помощью шагового STM мотора, который в данной модели справляется со своей задачей на отлично – линзы небольшие, легкие, перемещаются быстро. Производитель заявляет, что «дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции) находится на минимальном уровне – это важно для видеозаписи.

В целом, Viltrox AF 9mm f/2.8 Air – еще один качественный и доступный объектив от Viltrox для камер формата APS-C. Интересно, что он был выпущен одновременно с полнокадровым AF 14mm f/4 Air, поэтому каждый может выбрать версию для себя. Их оптические схемы немного отличаются, но качество изображения высоко и там, и там. Эти модели можно рекомендовать широкому кругу фотографов и видеографов: сверхширокий угол зрения за небольшие деньги – это прекрасная возможность взглянуть на привычные вещи по-новому.

Характеристики