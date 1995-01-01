Viltrox AF 90mm f/2.2 Evo был анонсирован в июне 2026 года, в один день с AF 75mm f/1.8. Оба объектива предназначены для камер APS-C формата, на котором выдают соответственно 112 и 135 мм, с учетом кроп-фактора. Оба являются отличным выбором для портретной съемки, оба демонстрируют отличное качество изображения и приятное размытие фона. По сути, выбор остается только за тем, какой угол обзора вам подходит больше.

AF 90mm f/2.2 использует достаточно сложную оптическую схему с 10 элементами в 8 группах, 4 из которых являются специальными: 2 низкодисперсионных (ED) и 2 с высокой рефракцией (HR). Как можно видеть и из графика MTF, и из примеров фотографий в независимых обзорах, объектив обеспечивает превосходную резкость и контраст практически по всему полю кадра, лишь с незначительным снижением на самой дальней периферии, в углах изображения.

Аберрации скорректированы качественно: едва заметна подушкообразная дисторсия (всего 0.6%), очень низкий уровень хроматических аберраций, и даже виньетирование на открытой диафрагме составляет всего около 1 ступени. Благодаря 9-лепестковой скругленной диафрагме блики имеют округлую форму вплоть до f/2.8, на f/4 и f/5.6 появляется чуть заметная угловатость (в целом это характерно для большинства объективов). Есть эффект «кошачьих глазок» (вытягивание бликов в продолговатые «лимончики» на периферии кадра), который заметен на открытой диафрагме и спадает к f/4 - f/5.6. Размытие фона мягкое, хотя и довольно «контрастное» – в случаях съемки сцен с резким контрастом задний план может отображаться несколько грубовато.

Корпус объектива выполнен из металла и имеет базовую защиту от влаги (уплотнительное кольцо в области байонетного крепления). Имеется 2 кольца: ручной фокусировки и управления диафрагмой, второе может вращаться как со щелчками, так и без них, плавно (переключатель Click On / Off). Есть одна программируемая кнопка Fn, ее функцию можно задать через меню камеры. Фокусировочный шаговый мотор типа STM работает плавно и довольно быстро. Предусмотрен USB-C порт, который позволяет обновлять программное обеспечение по мере выхода новых версий. Для защиты от ореолов при съемке с контровым светом в комплекте идет бленда.

В целом, AF 90mm f/2.2 Evo – это еще один отличный объектив от Viltrox с замечательным соотношением цены и качества. В случаях с системами Sony и Nikon как альтернативу можно рассмотреть Viltrox AF 85mm f/2 Evo – полнокадровый объектив примерно таких же размеров, веса и цены, но с чуть более мягким боке.

Характеристики