Описание

Viltrox AF 56mm f/1.7 – очень компактный и легкий объектив формата APS-C, который предлагает удивительно высокое качество изображения для своей стоимости. В объективе применена сложная и современная оптическая схема: 11 элементов в 9 группах (это даже больше, чем в 56mm f/1.4). В схеме много специальных элементов: 4 из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 из высокорефракционного стекла (HR). Как можно видеть из MTF графика, объектив обладает отличной резкостью по всему полю изображения даже при максимально открытой диафрагме.

Благодаря большому количеству ED элементов хроматические аберрации практически незаметны и не требуют исправления при обработке. Геометрическая дисторсия также практически отсутствует, все хорошо и с «дыханием фокуса» – его практически нет, границы кадра не смещаются при изменении дистанции фокусировки. Благодаря многослойному просветляющему покрытию и наличию бленды в стандартной комплектации объектив хорошо справляется с бликами и ореолами при контровом свете. Передняя линза также покрыта твердым водоотталкивающим и олеофобным покрытием, которое легко очищается от загрязнений.

Конечно, для портретного объектива очень важно качество боке – и здесь оно не разочаровывает, размытие фона очень мягкое, без контуризации и каких-либо резких деталей, а блики от расфокусированных источников света имеют ровную текстуру, без пор и «луковых колец». Небольшим минусом можно считать вытянутую форму бликов («кошачьи глазки») на открытой диафрагме, что является следствием виньетирования. При небольшом диафрагмировании этот эффект исчезает.

Корпус объектива выполнен из пластика, байонет металлический (алюминиевый сплав). Из элементов управления присутствует только кольцо для ручной фокусировки, все остальные настройки осуществляются через камеру. На байонете располагается USB-C порт, с помощью которого вы сможете обновлять прошивку по мере выхода новых версий. К сожалению, конструкция корпуса не предусматривает никакой специальной защиты от пыли и влаги, впрочем, для этого ценового сегмента это является абсолютно нормальным. Объектив поддерживает автофокус, автоэкспозицию и передачу данных EXIF. Автофокусировка работает достаточно быстро для портретов и повседневной съемки, она бесшумная, поскольку в объективе используется линейный шаговый STM мотор. Фокусировка осуществляется внутренним способом, с помощью плавающей группы линз, наружу из корпуса ничего не выезжает. Спереди имеется резьба для светофильтров диаметром 52 мм.

Благодаря эквивалентному фокусному расстоянию 85 мм, высокой светосиле и отличному качеству боке, Viltrox AF 56mm f/1.7 прекрасно подойдет для портретной и предметной съемки.