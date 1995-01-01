Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro – светосильный фиксфокальный объектив. Фокусное расстояние 56 мм (84 мм в полнокадровом эквиваленте) делает его очевидным выбором для портретной съемки: как студийной, так и на различных локациях. Он также замечательно подходит для любых видов съемки с недостаточным освещением: как фото, так и видео.

Современная оптическая схема, включающая несколько специальных элементов, обеспечивает высокую резкость по всему полю изображения даже на полностью открытой диафрагме, закрытие до f/2 ~ f/4 дает лишь небольшое усиление контраста. Геометрические искажения также находятся на невысоком уровне: подушкообразная дисторсия около 1.5% заметна в основном на периферии кадра. Виньетирование (затемнение в углах изображения) при f/1.2 составляет менее 2 ступеней экспозиции, что можно назвать хорошим показателем (у многих светосильных объективов 3 ступени и больше). Хроматические аберрации хорошо подавлены и немного заметны только в расфокусированных областях (исчезают при диафрагмировании примерно до f/2). К сожалению, версия для Fujifilm не поддерживает автоматическую коррекцию аберраций в камере (ограничение со стороны Fujifilm), но при съемке в RAW можно использовать коррекцию по профилю объектива в фоторедакторах, таких как Adobe Photoshop.

Для портретного объектива, конечно, очень важным является характер боке, и в этом Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro не разочаровывает – детали фона размываются очень мягко, что приятно для глаз. Полнокадровый эквивалент по глубине резкости равняется f/1.8. При съемке на f/1.2 механическое виньетирование вызывает достаточно сильный эффект «кошачьих глаз» – блики на периферии вытягиваются в узкие овалы. При закрытии диафрагмы этот эффект постепенно сходит на нет и полностью исчезает при f/2.8. При этом благодаря 11-лепестковой скругленной диафрагме блики сохраняют почти идеально круглую форму даже в этом положении (f/2.8).

Сильной стороной объектива является работа автофокуса: пара современных Hyper VCM моторов, работающих на магнитном принципе, с легкостью перемещают довольно крупные линзы, быстро и точно. Обратите внимание: в выключенном состоянии магнитное поле пропадает, поэтому моторы свободно перемещаются по направляющим внутри корпуса, может быть слышно постукивание – это нормально. «Дыхание фокуса» (смещение границ кадра при изменении дистанции) находится на минимальном уровне, что важно для записи видео.

Корпус объектива полностью выполнен из металла и обладает защитой от пыли и влаги. Из элементов управления на нем расположены 2 кольца: ручной фокусировки и управления диафрагмой, второе вращается с отсечками по 1/3 ступени. В версии для Fujifilm нет возможности убрать отсечки, так как это не поддерживается самими камерами. Также нет переключателя AF / MF – для перехода в ручной режим и обратно используйте переключатель на фотоаппарате. На байонетном креплении располагается USB-C порт, который дает возможность самостоятельно обновлять прошивки по мере выхода новых версий.

В целом Viltrox AF 56mm f/1.2 Pro представляет собой объектив по-настоящему профессионального уровня: превосходная светосила, высокая резкость, хорошо исправленные аберрации, высокая скорость и точность автофокуса, а также прочное и надежное исполнение в металле. И все это по достаточно доступной цене.

Характеристики