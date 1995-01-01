Недорогой, компактный и светосильный объектив Viltrox AF 35mm f/1.7 выпускается для беззеркальных камер APS-C от Sony, Nikon и Fujifilm. Новый объектив получился существенно меньше, легче и дешевле по сравнению с Viltrox AF 33mm F1.4 – при том, что он уступает последнему не более половины ступени по светосиле. Графики MTF (и независимые тесты) также показывают очень хорошую картину: даже на полностью открытой диафрагме объектив обеспечивает высокую резкость и контраст практически по всему полю изображения, с незначительным снижением только в самых углах кадра.

Оптическая схема достаточно сложная, она содержит 11 элементов в 9 группах, из них 1 асферический, 1 низкодисперсионный (ED) и 2 элемента с высокой рефракцией. Это, в частности, обеспечивает очень эффективное подавление хроматических аберраций (за исключением продольных, которые исправляются диафрагмированием). Искажения геометрии практически нет (около 0.5%), а самой заметной аберрацией является виньетирование (затемнение на границах кадра): при съемке с открытой диафрагмой оно составляет приблизительно 2.5 ступени, но исправляется при закрытии диафрагмы до примерно f/2.8. У объектива хорошо исправлена кома, что может быть важно для съемки ночных пейзажей и астрофотографии, а многослойное просветляющее HD покрытие в целом отлично справляется с ореолами и бликами при съемке с контровым светом. Верхний слой покрытия обладает водоотталкивающими и олеофобными свойствами, отпечатки пальцев и другие загрязнения легко удаляются мягкой тканью.

Боке Viltrox AF 35mm f/1.7 очень приятное, размытие фона мягкое, блики от расфокусированных источников света не имеют пористой (луковой) структуры. При съемке на открытой диафрагме на периферии кадра присутствует эффект «кошачьих глазок», который вызывается механическим виньетированием. Закрытие диафрагмы на примерно на 2 ступени полностью его устраняет.

Объектив выполнен в пластиковом корпусе, но байонетное крепление металлическое. Правда, отсутствует резиновый воротничок для защиты от пыли и влаги. Из органов управления здесь есть только кольцо для ручной фокусировки. Фокусировка внутренняя, осуществляется с использованием плавающих групп линз. В объективе применяется шаговый STM мотор, который работает очень тихо и плавно (что особенно важно для видеосъемки). Скорость автофокуса, конечно, уступает профессиональным моделям, но с относительно спокойными сюжетами он справляется легко. Поддерживается установка светофильтров диаметром 52 мм, а с тыльной стороны предусмотрен USB-C порт для обновления прошивок по мере выхода новых версий.

В целом Viltrox AF 35mm f/1.7 – это очень привлекательный стандартный объектив для разных жанров: его можно использовать и для портрета, и для предметной съемки, и для обычной «повседневной» (casual) фотографии. Для автофокусных объективов он очень доступен по цене, при этом по качеству изображения он практически не уступает более дорогим моделям, у которых тоже имеются свои недостатки. Viltrox AF 35mm f/1.7 можно смело рекомендовать как фотографам-любителям, так и профессионалам с ограниченным бюджетом.

Характеристики