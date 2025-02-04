Автофокусный объектив для беззеркальных камер. Оптически объектив рассчитан на уровне оптики A-класса: как можно видеть из графика MTF, резкость на открытой диафрагме остается очень высокой практически на всей площади кадра и падает только на самых границах. Это отчасти результат известного компромисса: схема не включает асферические элементы, которые «вытягивают» резкость по краям кадра и обеспечивают очень красивые MTF графики. Они же немного портят характер боке, вероятно поэтому создатели и не стали включать их в схему.

Конечно, при закрытии диафрагмы, резкость повышается по всему полю, так что в диапазоне от f/4 до f/8 объектив бритвенно резок от края до края, далее начинает действовать дифракция. Объектив отлично справляется с дисторсией – ее практически нет (подушкообразная 0.6%). И это с учетом того, что камера не применяет никакой электронной обработки. Виньетирование незначительное, около 1 ступени (на открытой диафрагме), хроматические аберрации здесь малозаметны даже на f/1.4 и диафрагмирование на их уровень почти не влияет. Размытие в расфокусированных областях весьма приятное, мягкое, даже на полностью открытой диафрагме (хотя при f/1.4 может быть заметна небольшая контурность по краям кадра). К слову, Viltrox на своем сайте предоставляет профили объектива для Adobe Photoshop и Lightroom, так что большую часть аберраций, которые не удалось скорректировать оптикой, можно автоматически обработать в графическом редакторе.

Для фокусировки используется шаговый STM мотор, который работает практически бесшумно и довольно быстро. Следящий автофокус при съемке видео может срабатывать менее надежно, с определенным рысканием – многое зависит от модели камеры, условий съемки и версии прошивки объектива. Кольцо диафрагмы на объективе работает без ступеней, что хорошо для видеографов. Фотографы могут оставить его в положении А и управлять диафрагмой через камеру.

Корпус объектива выполнен частично из металла и частично из пластика. Байонет латунный, но защиты от пыли и влаги у корпуса нет. Бленда металлическая (идет в комплекте). Фокусировка полностью внутренняя – это косвенно свидетельствует о том, что в объективе предусмотрена плавающая группа линз для коррекции аберраций на малой дистанции фокусировки, поэтому даже при съемке в упор резкость не падает. На хвостовой части предусмотрен USB порт для обновления прошивки.

В целом, объектив оставляет очень приятное впечатление. Это универсальный «стандартный» эквивалент 50 мм для полного кадра. Он подходит для многих сюжетов, включая портерты, повседневную (casual) съемку, крупный план (предметы), уличную съемку. Рабочая диафрагма f/1.4 хорошо помогает вечером и ночью, позволяя не поднимать ISO слишком высоко. Характер боке не идеальный, но очень хороший, тем более в этой ценовой категории.