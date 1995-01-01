Миниатюрный, практически игрушечный объектив-блинчик, который можно носить на камере просто вместо крышки: у него сделана встроенная шторка для защиты передней линзы, а съемной передней крышки нет. Конструкция имеет ряд ограничений: диафрагма фиксирована на f/4.5, ее невозможно прикрыть, нет резьбы для светофильтров и нет кольца для ручной фокусировки – фокус работает только в автоматическом режиме. Однако, учитывая его размеры и цену, многое можно простить.

Viltrox AF 28mm f/4.5 можно отнести к так называемым fun-объективам, но на самом деле он обеспечивает очень неплохое качество изображения. Оптическая схема состоит из 6 элементов в 6 группах, из них 4 специальных: 2 асферических и 2 низкодисперсионных. Объектив отлично справляется с хроматическими аберрациями (цветной каймой на границах контрастных объектов), геометрическая дисторсия также практически отсутствует. Поскольку объектив был изначально создан для полнокадровых камер с байонетом Sony, при установке на APS-C камеры Fujifilm он избавился от многих проблем просто за счет обрезки краев, которые были довольно слабыми: виньетирование теперь едва заметно, а резкость, как можно видеть по графикам MTF, высока от края до края изображения. Конечно, обрезка повлияла и на угол зрения – если на полнокадровых камерах объектив был широкоугольным, теперь он стал стандартным (52°).

При контровой съемке объектив страдает от сильных ореолов и бликов, несмотря на многослойное просветление – это нужно учитывать, но можно отнести и просто к особенностям – иногда яркие разноцветные блики даже украшают изображение. Боке (размытие заднего плана) очень приятное, мягкое, хотя достичь сильного размытия на APS-C камере при f/4.5 возможно только при съемке с минимальной дистанцией фокусировки. Интересный момент: солнце и другие яркие источники света в кадре создают звездочки с 8 длинными лучами, как будто вы используете Star-фильтр. Этот эффект возникает из-за 8-лепестковой шторки объектива.

Фокусировка осуществляется с помощью компактного VCM мотора, который работает достаточно быстро и тихо для повседневной фотографии. При фокусировке смещается весь линзоблок, что абсолютно нормально для блинчиков, но нужно помнить: фотографии, сделанные на минимальной дистанции фокусировки или около нее, будут менее резкими. Вы выключенном состоянии линзоблок не зафиксирован – если потрясти объектив, будет слышен стук, это нормально. Удивительно для такого объектива, но он поддерживает обновления не только через USB-C порт, но и по Bluetooth (через мобильное приложение), и эти обновления выпускаются.

В целом Viltrox AF 28mm f/4.5 кажется нам очень интересным, забавным объективом, который можно использовать просто для развлечения. Конечно, как и у всех остальных «блинчиков», есть нюансы, но надо сказать, что для своего класса он снимает очень хорошо. Viltrox AF 28mm f/4.5 отлично подойдет для повседневной, casual фотографии. Лучше всего, пожалуй, он подходит для небольших фотоаппаратов, таких как Fujifilm X-M5, X-T50 и тому подобных – с ним эти камеры становятся по-настоящему карманными.

Характеристики