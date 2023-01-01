Описание

Умеренно-широкоугольный объектив Viltrox AF 28mm f/1.8 может стать отличным выбором в качестве оптики на каждый день: он компактный, достаточно легкий, с высокой светосилой и отличным качеством изображения. Объектив обеспечивает высокую резкость прямо от f/1.8, небольшая потеря контрастности заметна только у самых границ кадра (исправляется при диафрагмировании до f/4 - f/5.6). Благодаря сложной оптической схеме отлично исправлены хроматические аберрации и кома, при этом сохраняется мягкость размытия – боке выглядит без какой-либо нервозности.

Из замеченных недостатков можно указать достаточно сильное виньетирование при полностью открытой диафрагме (порядка 3 ступеней), а также небольшую подушкообразную дисторсию. Автофокусировка работает быстро и практически бесшумно, что особенно актуально для записи видео. В режиме ручной фокусировки объектив фокусируется линейно, ход поворота от минимальной дистанции (0.37 м) до бесконечности составляет ровно 360°. Ручная фокусировка (как у практически всех автофокусных объективов для беззеркальных камер) осуществляется непрямым образом, через тот же STM мотор. На корпусе имеется кольцо управления диафрагмой, которое вращается плавно, бесступенчато, что удобно для творческой видеосъемки. Для съемки фото его лучше оставить в положении А, и управлять диафрагмой с камеры.

Объектив выполнен в металлическом корпусе, все маркировки нанесены с помощью гравировки корпуса, что предотвращает их истирание. Защита от пыли и влаги у этой модели отсутствует. USB-C порт на байонетном кольце позволяет устанавливать обновления прошивки по мере их выхода.