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Объектив Viltrox AF 27mm f/1.2 Fujifilm X

  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
  • AF 27mm f/1.2 Fujifilm X
Код товара:УТ-00093405
Артикул:@ AF 27/1.2 XF

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Автофокусный объектив для камер Fujifilm. Благодаря высокой светосиле F1.2 достигается непревзойденный эффект малой глубины резкости и размытия заднего плана, что привлекает внимание к основному объекту съемки, который остается выразительным и живым. Мягкое и очаровательное размытие фона (боке) сочетается с высокой четкостью и резкостью той части изображения, которая находится в фокусе. При этом переход между частями изображения, находящимися в фокусе и за его пределами, получается очень плавным.

Качество изображения остается непревзойденным, даже когда диафрагма полностью открыта, резкость обеспечивается от центра до краев кадра. Для исправления оптических аберраций в объективе применены 2 низкодисперсионных (ED) элемента, 5 элементов с высокой рефракцией (HR), а в асферической линзе применяется специальный материал HOYA. Благодаря этому успешно корректируются хроматические аберрации, дисторсия, кривизна поля и другие виды аберраций.

Механически объектив выполнен превосходно и не уступает оптике от Fujifilm: корпус полностью выполнен из металла, имеется кольцо для управления диафрагмой, которое вращается с отсечками по 1/3 ступени. В объективе реализована внутренняя фокусировка, есть всепогодная защита и водоотталкивающее, олеофобное покрытие передней линзы, которое облегчает чистку от отпечатков пальцев и других загрязнений. Просветляющее покрытие работает эффективно, также в комплекте идет лепестковая бленда, поэтому блики при съемке против ярких источников света достаточно небольшие.

Характеристики

  • Байонет: Fujifilm X
  • Фокусное расстояние: 27 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.2
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
  • Угол поля зрения: 55.3°
  • Конструкция объектива: 15 элементов в 11 группах (1 асферический, 2 со сверхнизкой дисперсией ED, 5 с высокой рефракцией HR)
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 11
  • Вес: 560 г
  • Размеры: 82 х 92 мм
  • Особые характеристики: защита от пыли и влаги
  • Комплектация: объектив, крышки передняя и задняя, бленда, чехол
  • Страна производства: Китай