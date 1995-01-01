Автофокусный объектив для беззеркальных камер. Поддерживаются все функции современных камер, такие как фокусировка по лицам и глазам людей и животных. Качество изготовления на очень хорошем уровне, корпус металлический, есть USB-C порт для обновления программного обеспечения по мере выхода новых версий. Новое многослойное просветляющее покрытие HD nano отлично справляется с ореолами и бликами при контровом и боковом свете, также помогает лепестковая бленда, идущая в комплекте. Диафрагма 9 лепестковая, блики от источников света в нерезкой части кадра очень близки к круглой форме. Диафрагму можно изменять двумя способами: или через камеру (положение А), или вращением кольца на объективе.

Объектив относится к бюджетной категории полнокадровой оптики, поэтому имеет определенные ограничения. Например, при открытой диафрагме объектив демонстрирует довольно низкую контрастность по краям кадра, что можно заметить по графику MTF. Также есть небольшая дисторсия и виньетирование, а вот хроматические аберрации заметны несильно. При закрытии диафрагмы до F4 эти недостатки практически полностью исчезают. Объектив не является «родным» для камер Nikon, поэтому автоматическая коррекция аберраций в камере не работает. Тем не менее, благодаря электронному чипу и контактам он передает метаданные, записываемые в EXIF, а на сайте производителя можно загрузить профиль объектива, который затем вручную загружается в фоторедактор (такой как Adobe Photoshop или Lightroom). Сделать это нужно один раз, после чего объектив будет автоматически распознаваться редактором с применением соответствующих коррекций (если в приложении включена функция автоматической корректировки аберраций).

Объектив отличается небольшими размерами, низким весом и приятной ценой. Его можно с успехом использовать для пейзажной, архитектурной и повседневной съемки, уличной и тревел-фотографии.