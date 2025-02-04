Автофокусный объектив для беззеркальных камер: выпускается для популярных систем Fujifilm X, Sony E и Canon M серии. Оптически объектив рассчитан на уровне оптики A-класса: как можно видеть из графика MTF, резкость на открытой диафрагме остается очень высокой практически на всей площади кадра и падает только на самых границах. Это отчасти результат известного компромисса: схема не включает асферические элементы, которые «вытягивают» резкость по краям кадра и обеспечивают очень красивые MTF графики. Они же делают рисунок объектива (боке) менее привлекательным, поэтому создатели и не стали включать их в схему.

Конечно, при закрытии диафрагмы, резкость повышается по всему полю, так что в диапазоне от f/4 до f/8 объектив бритвенно резок от края до края, далее начинает действовать дифракция. Объектив отлично справляется с дисторсией – ее практически нет даже с учетом того, что камера не применяет никакой электронной обработки (0.2%). Виньетирование незначительное, хроматические аберрации заметны на открытой диафрагме, но быстро пропадают. Размытие в расфокусированных областях весьма приятное, мягкое, даже на полностью открытой диафрагме (хотя при f/1.4 может быть заметна небольшая «нервозность» по самым краям кадра). К слову, Viltrox на своем сайте предоставляет профили объектива для Adobe Photoshop и Lightroom, так что большую часть аберраций, которые не удалось скорректировать оптикой, можно автоматически обработать в графическом редакторе.

Для фокусировки используется шаговый STM мотор, который работает практически бесшумно и довольно быстро. При ручной фокусировке прямая связь между кольцом и приводом отсутствует. Кольцо диафрагмы на объективе работает без ступеней, что хорошо для видеографов. Фотографы могут оставить его в положении А и управлять диафрагмой через камеру, в любом случае объектив сообщает текущее значение диафрагмы.

Корпус объектива выполнен частично из металла и частично из пластика. Байонет латунный, но защиты от пыли и влаги у корпуса нет. Бленда металлическая (идет в комплекте). Фокусировка полностью внутренняя – это косвенно свидетельствует о том, что в объективе предусмотрена плавающая группа линз для коррекции аберраций на малой дистанции фокусировки, поэтому даже при съемке в упор резкость не падает. На хвостовой части предусмотрен USB порт для обновления прошивки.

В целом, объектив оставляет очень приятное впечатление. Благодаря достаточно универсальному умеренно-широкоугольному фокусному расстоянию (эквивалент 35 мм на полном кадре) он подходит для многих сюжетов, включая пейзажи, повседневную (casual) съемку, портреты, уличную съемку. Рабочая диафрагма f/1.4 хорошо помогает вечером и ночью, позволяя не задирать ISO слишком высоко. Характер боке не идеальный, есть небольшая контурность, но вообще очень хороший для широкоугольного объектива, тем более в этой ценовой категории. По соотношению цены и качества ему можно смело поставить 5 баллов из 5 возможных.