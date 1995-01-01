Viltrox AF 15mm f/1.7 Air – сверхширокоугольный автофокусный объектив для камер формата APS-C. Выпускается для систем Sony E, Nikon Z и Fujifilm X. В середине 2025 года компания выпустила целый ряд широкоугольных объективов семейства Air: AF 15mm f/1.7, AF 9mm f/2.8 и AF 14mm f/4 (полнокадровый), которые похожи друг на друга до неразличимости: практически одинаковые размеры, вес, внешний вид, диаметр светофильтра (58 мм). Это может быть удобно, к примеру, для видеографов: при замене одного объектива на другой не требуется заново балансировать электронный стабилизатор.

Хотя серия Air относится к бюджетной, все объективы, включая AF 15mm f/1.7 демонстрируют очень высокое качество изображения. Если говорить конкретно о 15mm f/1.7, то в центральном круге кадра он очень резок, начиная с открытой диафрагмой. Края изначально находятся на хорошем (среднем) уровне, который постепенно повышается с диафрагмированием до f/4. Искажений геометрии почти нет: загибаются только самые уголки изображения, что не так просто заметить в обычной жизни (дисторсия менее 0.5%). Хроматические аберрации (каемки из ложных цветов, зеленого и пурпурного) также находятся на едва различимом уровне. Достаточно заметным будет только виньетирование при съемке в RAW: в углах кадра получается около 2 ступеней, но это легко лечится применением профиля объектива в любом современном редакторе, а в JPEG с автоматической коррекцией – чуть более 1 ступени.

Подобные показатели объясняются продуманной, сложной оптической схемой, включающей 12 элементов в 10 группах, из них 2 асферических, 3 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 с высокой рефракцией (HR). Несмотря на присутствие асфериков, характер боке очень приятный, размытие мягкое, хотя для сильной расфокусировки фона вам придется снимать с близкой дистанции. Правда, с макро этот объектив не дружит: максимальное увеличение всего 0.1х. Тем не менее, минимальная дистанция фокусировки в 23 см позволяет с легкостью делать селфи с вытянутой руки (даже если у вас не очень длинные руки).

Фокусировка осуществляется с помощью шагового STM мотора. Поскольку линзы маленькие и легкие, он легко справляется с этой задачей, наведение на резкость занимает доли секунды. Как и вся серия Air, объектив выпускается в пластиковом корпусе с металлическим байонетным креплении, на котором также располагается USB-C порт для самостоятельного обновления прошивки. Влагозащиты у объективов серии Air нет, но передний элемент покрыт водоотталкивающим олеофобным покрытием, что облегчает чистку. Благодаря компактным размерам и малому весу объектив отлично сочетается с небольшими камерами APS-C формата, не перевешивая и не вызывая усталости мышц, даже если носить камеру в течение всего дня. Кроме того, он легко балансируется на электронных стабилизаторах, если вы используете такую технику.

В целом, Viltrox AF 15mm f/1.7 Air – доступный широкоугольный объектив с высокой светосилой, автофокусом и на удивление высоким качеством изображения: за эту цену обычно ожидаешь куда более худшего. Он хорошо подойдет для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, повседневной съемки, записи видео, в том числе лайфстайл- и тревел-блогов.

Характеристики