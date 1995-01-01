Сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер Fujifilm, отлично подходит для пейзажа, архитектурной съемки, съемки интерьеров, записи видеоблогов, а также астрофотосъемки. Благодаря сложной оптической схеме создателям удалось практически полностью устранить геометрическую дисторсию, хроматические аберрации также находятся на низком уровне. Виньетирование на открытой диафрагме умеренное, легко поддается исправлению. Центральная часть кадра всегда очень резкая, а вот края кадра при съемке на открытой диафрагме получаются довольно мягкими, что можно видеть и по MTF графику. Ситуация достаточно быстро исправляется при закрытии диафрагмы на 1-3 ступени, при F5.6 резкость по всему кадру практически идеальная.

Линейный шаговый STM мотор обеспечивает быструю и точную фокусировку. Высокая светосила объектива облегчает съемку в условиях низкой освещенности. Размытие фона (боке) достаточно приятное, в особенности для сверхширокоугольного объектива. Диафрагма объектива управляется отдельным кольцом с шагом 1/3 ступени, вы также можете поставить кольцо в положение А и управлять диафрагмой с камеры: как в автоматическом, так и в ручном режиме. Переключателя режима фокусировки на корпусе нет, доступ к переключению режимов возможен только через органы управления на камере. Фокусировка внутренняя, с использованием плавающих линзовых групп, что уменьшает вероятность проникновения внутрь пыли, а также исправляет аберрации при съемке с минимального расстояния.

Пыле- и влагозащиты у этого объектива нет. Корпус практически полностью выполнен из металла. На байонетном креплении расположен USB-C порт, который используется для самостоятельного обновления встроенной прошивки объектива по мере выхода новых версий. В комплекте с объективом поставляется лепестковая бленда, крышки и мягкий чехол.