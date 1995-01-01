Накамерный монитор GM6S с яркостью 1200 нит открывает новые возможности для съемки на открытом воздухе. Яркий дисплей, портативный корпус, возможность питания от USB Type C и множество дополнительных функций – GM6S, несомненно, является лучшим помощником для съемки за пределами студии, с которым ваша работа станет проще.

Не бойтесь солнечного света

Благодаря яркости 1200 нит GM6S обеспечивает четкое и точное изображение в любой ситуации. Особенно при съемке на открытом воздухе: теперь яркий солнечный свет не помеха для мониторинга.

Точный цвет

Монитор откалиброван по гамме REC.709, стандартной для видео и телетрансляций.

Поддержка пользовательских 3D LUT

Вы можете импортировать до 25 пользовательских 3D LUT в GM6S через SD-карту. Также есть функция преобразования Log в REC.709, что обеспечивает большие возможности для творчества!

Без вентилятора, без лишнего шума

Благодаря безвентиляторной конструкции GM6S работает совершенно бесшумно, обеспечивая чистую звукозапись.

Прочный металлический корпус

Изготовленная из прочного металла задняя часть корпуса надежно защищает внутренние элементы, а также обеспечивает дополнительный отвод тепла во время работы.

Возможность управления камерой

Используя специальный кабель (приобретается отдельно), GM6S предоставляет удобный доступ для управления камерой и повышает эффективность работы. Освободите свое внимание от необходимости переключаться между монитором и камерой.

Новый пользовательский интерфейс

Специалисты компании Godox оптимизировали логику работы пользовательского интерфейса и пересмотрели расположение функций в меню GM6S, чтобы обеспечить удобство и плавность работы.

Различные источники питания

GM6S поддерживает три способа питания: от литиевого аккумулятора (типа Sony NP-F), от источника питания постоянного тока (DC) и через порт USB Type C, что не позволит вам оказаться в неловкой ситуации с неработающим оборудованием.

Множество вспомогательных функций

Маркер центра

Ложные цвета

Сетка

Зебра

Осциллограф

Увеличение области

Безопасная зона

Технические характеристики