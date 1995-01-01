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Фон VIBRANTONE Light Grey 100 х 140 см, пластиковый, серый, матовый / глянцевый



Код товара: УТ-00057176 Артикул: VBRTP1177 Код товара: УТ-00057176 Артикул: VBRTP1177 Размеры 100 х 140 см Вес (брутто), кг 1 Цвет Серый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 100 х 140 см Вес (брутто), кг 1 Прочие характеристики Цвет Серый Описание Пластиковый светло-серый фон, хорошо подходит для портретной и предметной съемки. Легко протирается от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моется с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна поверхность матовая, вторая глянцевая. Видео Наш обзор

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