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Фон VIBRANTONE Light Grey 100 х 140 см, пластиковый, серый, матовый / глянцевый

Код товара:УТ-00057176
Артикул:VBRTP1177

Товар не найден

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Описание
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Описание

Пластиковый светло-серый фон, хорошо подходит для портретной и предметной съемки. Легко протирается от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моется с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна поверхность матовая, вторая глянцевая.