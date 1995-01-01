Главная страница Осветительное оборудование Фоны Набор фонов VIBRANTONE KIT-3-LG (AW/Bl/LG), 100х140 см, белый / черный / светло-серый

Набор фонов VIBRANTONE KIT-3-LG (AW/Bl/LG), 100х140 см, белый / черный / светло-серый

<











>







Код товара: УТ-00057178 Артикул: VBRTP1191 Код товара: УТ-00057178 Артикул: VBRTP1191 Размеры 100х140 см Вес (брутто), кг 2 Цвет Черный, Серый, Белый Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Размеры 100х140 см Вес (брутто), кг 2 Прочие характеристики Цвет Черный, Серый, Белый Описание Набор из 3 пластиковых фонов: белый, черный, светло-серый. Хорошо подходят для портретной и предметной съемки. Легко протираются от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моются с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна сторона матовая, вторая глянцевая. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.