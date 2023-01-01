Набор фонов VIBRANTONE KIT-3-LG (AW/Bl/LG), 100х140 см, белый / черный / светло-серый
Код товара : УТ-00057178
Артикул : VBRTP1191
1 890 ₽
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Описание
Набор из 3 пластиковых фонов: белый, черный, светло-серый. Хорошо подходят для портретной и предметной съемки. Легко протираются от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моются с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна сторона матовая, вторая глянцевая.