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Набор фонов VIBRANTONE KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый

  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
  • KIT-3-DG (AW/Bl/DG), 100х140 см, белый / черный / темно-серый
Код товара:УТ-00057179
Артикул:VBRTP1192

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор из 3 пластиковых фонов: белый, черный, темно-серый. Хорошо подходят для портретной и предметной съемки. Легко протираются от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моются с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна сторона матовая, вторая глянцевая.