Фон изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, складок, швов, свет ложится равномерно, ничего не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или помятый в ходе съемки фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 6 м, ширина: 1.35 м.

Поставляется в виде рулона в картонной коробке. Вес: около 2 кг, можно использовать на передвижных «воротах».

Размеры упаковки: 140 х 10 х 10 см.