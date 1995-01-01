Фон VIBRANTONE 26 Sky, бумажный, 1.5 x 6 м, голубой
Код товара : УТ-00073826
Артикул : VBRT1126
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Описание
Фон изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, также отсутствуют складки или замятия, свет ложится равномерно, ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или смятый в ходе съемке фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 6 м, ширина: 1.35 м.
Поставляется в виде рулона в картонной коробке.