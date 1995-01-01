Бумажный фон VIBRANTONE изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги с матовой небликующей поверхностью. Фон намотан на тубу из плотного картона, благодаря чему легко устанавливается на стандартные системы крепления для бумажных фонов. Основным преимуществом бумажных фонов является то, что они практически не имеют текстуры, отсутствуют какие-либо складки, замятия или неровности. В результате свет ложится равномерно и ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или помятый фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 11 м, ширина: 2.1 м.

​Фон произведён из крашенной массы, поэтому цвет распределён по всей толщине материала, а не нанесён только на внешнюю поверхность. Такое исполнение уменьшает заметность мелких потёртостей, царапин и следов эксплуатации, возникающих при транспортировке и работе в студии. Однородное окрашивание также обеспечивает стабильное визуальное восприятие цвета по всей площади полотна.

Особенности эксплуатации связаны со свойствами бумажного материала. Поверхность чувствительна к влаге и механическим повреждениям, особенно при использовании в качестве напольного покрытия. Для увеличения срока службы рекомендуется аккуратное обращение и применение защитных покрытий при работе с тяжёлыми предметами.

Фон Vibrantone применяется в предметной, рекламной и портретной съёмке, а также при создании контента для интернет-магазинов, социальных сетей и маркетплейсов, где требуется ровный фон с предсказуемой цветопередачей.

Поставляется в виде рулона в картонной коробке.