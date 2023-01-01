Фон VIBRANTONE 10 Black, бумажный, 2.1 x 6 м, черный
Код товара : УТ-00059689
Артикул : VBRT2110
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Характеристики
Характеристики
Вес
5.2 кг
Описание
Фон изготавливается из качественной мелкозернистой бумаги и обладает матовой поверхностью, намотан на картонную тубу, благодаря чему легко устанавливается на систему крепления. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, также отсутствуют складки или замятия, свет ложится равномерно, ничто не отвлекает от объекта съемки. Благодаря запасу по длине запачканный или смятый в ходе съемке фон можно отрезать, после чего отмотать новый. Длина: 6 м, ширина: 2.1 м.
Поставляется в виде рулона в картонной коробке.