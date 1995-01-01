Пластиковый темно-серый фон, хорошо подходит для портретной и предметной съемки. Легко протирается от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моется с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна поверхность матовая, вторая глянцевая.
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