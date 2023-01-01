Фон VIBRANTONE Dark Grey 100 х 140 см, пластиковый, серый, матовый / глянцевый
Код товара : УТ-00057177
Артикул : VBRTP1188
890 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Пластиковый темно-серый фон, хорошо подходит для портретной и предметной съемки. Легко протирается от пыли влажной тряпкой, а при сильных загрязнениях – моется с мылом. Размер: 100 х 140 сантиметров. Одна поверхность матовая, вторая глянцевая.