Батарейка Varta CR2032 3V, 1 шт.
Код товара : 00000050087
Артикул : 06032 101 401
190 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2032
В упаковке (штук)
1
Описание
Батарейка литиевая VARTA CR2032 Professional Electronics 3V, 1 шт. в блистере. Новый дизайн упаковки Child Safety: защита от проглатывания маленькими детьми.