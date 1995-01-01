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Батарейка Varta CR2032 Lithium 3V, 1 шт.

  • CR2032 Lithium 3V, 1 шт.
  • CR2032 Lithium 3V, 1 шт.
  • CR2032 Lithium 3V, 1 шт.
  • CR2032 Lithium 3V, 1 шт.
  • CR2032 Lithium 3V, 1 шт.
Код товара:00000050087
Артикул:06032 101 401

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литиевый элемент питания типоразмера CR2032. Такие батарейки-«монетки» часто используются в сигнализациях, пультах дистанционного управления, часах, медицинских приборах, датчиках «умного дома» и в другой электронике. Современный дизайн ячеек обеспечивает высокую емкость и длительный срок службы, а также большой срок хранения: 10 лет. Специальный дизайн упаковки защищает от случайного вскрытия и проглатывания батареек маленькими детьми.

Характеристики

  • Химический состав: литий-марганцевый
  • Типоразмер: 2032
  • Напряжение: 3В
  • Толщина: 3.2 мм
  • Диаметр: 20 мм
  • Вес: 3 г