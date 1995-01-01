Батарейка Varta CR2025 Lithium 3V, 1 шт.
Код товара:00000049922
Артикул:06025 101 401
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейки2025
В упаковке (штук)1
Описание
Литиевый элемент питания типоразмера CR2025. Такие батарейки-«монетки» часто используются в сигнализациях, пультах дистанционного управления, часах, медицинских приборах, датчиках «умного дома» и в другой электронике. Современный дизайн ячеек обеспечивает высокую емкость и длительный срок службы, а также большой срок хранения: 10 лет. Специальный дизайн упаковки защищает от случайного вскрытия и проглатывания батареек маленькими детьми.
Характеристики
- Химический состав: литий-марганцевый
- Типоразмер: 2025
- Напряжение: 3В
- Толщина: 2.5 мм
- Диаметр: 20 мм
- Вес: 2.5 г