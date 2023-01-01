Батарейка Varta CR2016 3V, 1 шт.
Код товара : 00000049921
Артикул : 06016 101 401
190 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2016
В упаковке (штук)
1
Описание
Батарейка литиевая VARTA CR2016 Professional Electronics 3В, 1 шт. в блистере. Новый дизайн упаковки Child Safety: защита от проглатывания маленькими детьми.