Батарейка Varta CR2016 Lithium 3V, 1 шт.

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Код товара: 00000049921 Артикул: 06016 101 401 Код товара: 00000049921 Артикул: 06016 101 401 Тип батарейки 2016 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2016 В упаковке (штук) 1 Описание Литиевые элементы питания типоразмера CR2016, 2 шт. в упаковке. Такие батарейки-«монетки» часто используются в сигнализациях, пультах дистанционного управления, часах, медицинских приборах, датчиках «умного дома» и в другой электронике. Современный дизайн ячеек обеспечивает высокую емкость и длительный срок службы, а также большой срок хранения: 10 лет. Специальный дизайн упаковки защищает от случайного вскрытия и проглатывания батареек маленькими детьми. Характеристики Химический состав: литий-марганцевый

Типоразмер: 2016

Напряжение: 3В

Толщина: 1.6 мм

Диаметр: 20 мм

Вес: 1.8 г Видео Наш обзор

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