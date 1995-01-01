Батарейка Varta CR1632 Lithium 3V, 1 шт.

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Код товара: УТ-00002671 Артикул: 06632 101 401 Код товара: УТ-00002671 Артикул: 06632 101 401 Тип батарейки 1632 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 1632 В упаковке (штук) 1 Описание Литиевый элемент питания типоразмера CR2430. Такие батарейки-«монетки» часто используются в сигнализациях, пультах дистанционного управления, часах, медицинских приборах, датчиках «умного дома» и в другой электронике. Современный дизайн ячеек обеспечивает высокую емкость и длительный срок службы, а также большой срок хранения: 10 лет. Специальный дизайн упаковки защищает от случайного вскрытия и проглатывания батареек маленькими детьми. Характеристики Химический состав: литий-марганцевый

Типоразмер: 1632

Напряжение 3 В

Толщина 3.2 мм

Диаметр 16 мм

1.88 г Видео Наш обзор

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