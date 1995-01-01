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Батарейка Varta CR1632 Lithium 3V, 1 шт.

  • CR1632 Lithium 3V, 1 шт.
  • CR1632, 3V
  • CR1632 Lithium 3V, 1 шт.
  • CR1632, 3V
  • CR1632 Lithium 3V, 1 шт.
Код товара:УТ-00002671
Артикул:06632 101 401

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литиевый элемент питания типоразмера CR2430. Такие батарейки-«монетки» часто используются в сигнализациях, пультах дистанционного управления, часах, медицинских приборах, датчиках «умного дома» и в другой электронике. Современный дизайн ячеек обеспечивает высокую емкость и длительный срок службы, а также большой срок хранения: 10 лет. Специальный дизайн упаковки защищает от случайного вскрытия и проглатывания батареек маленькими детьми.

Характеристики

  • Химический состав: литий-марганцевый
  • Типоразмер: 1632
  • Напряжение 3 В
  • Толщина 3.2 мм
  • Диаметр 16 мм
  • 1.88 г