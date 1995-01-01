Батарейка Varta CR1632 Lithium 3V, 1 шт.
Код товара:УТ-00002671
Артикул:06632 101 401
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейки1632
В упаковке (штук)1
Описание
Литиевый элемент питания типоразмера CR2430. Такие батарейки-«монетки» часто используются в сигнализациях, пультах дистанционного управления, часах, медицинских приборах, датчиках «умного дома» и в другой электронике. Современный дизайн ячеек обеспечивает высокую емкость и длительный срок службы, а также большой срок хранения: 10 лет. Специальный дизайн упаковки защищает от случайного вскрытия и проглатывания батареек маленькими детьми.
Характеристики
- Химический состав: литий-марганцевый
- Типоразмер: 1632
- Напряжение 3 В
- Толщина 3.2 мм
- Диаметр 16 мм
- 1.88 г