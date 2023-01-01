Батарейка Varta CR2 Professional Lithium 3V, 1 шт.
Код товара : 00000060735
Артикул : 06206 301 401
690 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
CR2
В упаковке (штук)
1
Описание
Литиевая батарейка для ряда фотоаппаратов, вспышек и другого электронного оборудования. Напряжение 3 В, емкость 880 мАч. Размеры: 27 х 15.6 мм. Вес: 11 г.