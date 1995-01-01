Надежные, долговечные литиевые батарейки VARTA CR2 Lithium способны обеспечить высокую выходную мощность, а также обладают длительным сроком службы. Они идеально подходят для устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов. Они могут работать при температурах от -20° до 70° С, а срок хранения составляет 10 лет. Обновленный дизайн: теперь батарейки выпускаются в матовом сером цвете.

Химический тип: литиевый

Напряжение: 3В

Размеры: 27 х 15.6 мм

Вес: 11 г