Надежные, долговечные литиевые батарейки VARTA CR123A Lithium способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, а также обладают длительным сроком службы. Они идеально подходят для устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов. Они могут работать при температурах от -20° до 70° С, а срок хранения составляет 10 лет. Обновленный дизайн: теперь батарейки выпускаются в матовом сером цвете.

Химический тип: литиевый

Емкость: 1430 мАч

Напряжение: 3В

Размеры: 34.5 х 17 мм

Вес: 16 г