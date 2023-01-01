Батарейка Varta CR123A Professional Lithium 3V, 1 шт.
Код товара : 00000060734
Артикул : 06205 301 401
490 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
123
В упаковке (штук)
1
Описание
Надежные, долговечные профессиональные литиевые батарейки VARTA CR 123 A Professional Lithium способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, идеально подходят для самых современных на сегодняшний день устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов.
- Химический тип: литиевый
- Емкость: 1430 мАч
- Напряжение: 3 В
- Размеры: 34.5 х 17 мм
- Вес: 16 г