Батарейка Varta CR123A Lithium 3V, 1 шт.
Код товара:00000060734
Артикул:06205 301 401
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейки123
В упаковке (штук)1
Описание
Надежные, долговечные литиевые батарейки VARTA CR123A Lithium способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, а также обладают длительным сроком службы. Они идеально подходят для устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов. Они могут работать при температурах от -20° до 70° С, а срок хранения составляет 10 лет. Обновленный дизайн: теперь батарейки выпускаются в матовом сером цвете.
- Химический тип: литиевый
- Емкость: 1430 мАч
- Напряжение: 3В
- Размеры: 34.5 х 17 мм
- Вес: 16 г