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Батарейка Varta CR123A Lithium 3V, 1 шт.

  • CR123A Lithium 3V, 1 шт.
  • CR123A Lithium 3V, 1 шт.
  • CR123A Lithium 3V, 1 шт.
Код товара:00000060734
Артикул:06205 301 401

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Надежные, долговечные литиевые батарейки VARTA CR123A Lithium способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, а также обладают длительным сроком службы. Они идеально подходят для устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов. Они могут работать при температурах от -20° до 70° С, а срок хранения составляет 10 лет. Обновленный дизайн: теперь батарейки выпускаются в матовом сером цвете.

  • Химический тип: литиевый
  • Емкость: 1430 мАч
  • Напряжение: 3В
  • Размеры: 34.5 х 17 мм
  • Вес: 16 г