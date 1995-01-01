Батарейки Varta AAA Ultra Lithium, 4 шт.
Код товара:УТ-00081981
Артикул:06103 301 404
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAAA (R03)
В упаковке (штук)4
Описание
Литиевые батарейки Varta Ultra Lithium типоразмера ААA на 38% легче щелочных аналогов, а работают гораздо дольше. Они также гораздо лучше переносят работу при низких температурах: вплоть до -20° С. Срок хранения: 15 лет. Новая экологичная упаковка без пластика легко открывается и закрывается: в ней можно хранить как свежие, так и израсходованные батарейки (до утилизации). Новое поколение отличается усовершенствованным дизайном ячеек, а внешне – серым матовым покрытием.
Характеристики
- Напряжение: 1.5В
- Размеры: 44.5 х 10.5 мм
- Вес: 7.7 г