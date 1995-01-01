Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Батарейки Varta AAA Ultra Lithium, 4 шт.

  • AAA Ultra Lithium, 4 шт.
  • AAA Ultra Lithium, 4 шт.
  • AAA Ultra Lithium, 4 шт.
Код товара:УТ-00081981
Артикул:06103 301 404

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Литиевые батарейки Varta Ultra Lithium типоразмера ААA на 38% легче щелочных аналогов, а работают гораздо дольше. Они также гораздо лучше переносят работу при низких температурах: вплоть до -20° С. Срок хранения: 15 лет. Новая экологичная упаковка без пластика легко открывается и закрывается: в ней можно хранить как свежие, так и израсходованные батарейки (до утилизации). Новое поколение отличается усовершенствованным дизайном ячеек, а внешне – серым матовым покрытием.

Характеристики

  • Напряжение: 1.5В
  • Размеры: 44.5 х 10.5 мм
  • Вес: 7.7 г