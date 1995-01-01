Литиевые батарейки Varta Ultra Lithium типоразмера АА на 38% легче щелочных аналогов, а работают гораздо дольше. Они также гораздо лучше переносят работу при низких температурах: вплоть до -20° С. Срок хранения: 15 лет. Новая экологичная упаковка без пластика легко открывается и закрывается: в ней можно хранить как свежие, так и израсходованные батарейки (до утилизации). Новое поколение отличается усовершенствованным дизайном ячеек, а внешне – серым матовым покрытием.

Характеристики