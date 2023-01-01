Батарейка Varta 2CR5, 1 шт.
Код товара : 00000055405
Артикул : 06203 301 401
1 100 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2CR5
В упаковке (штук)
1
Описание
Надежные, долговечные профессиональные литиевые батарейки способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, идеально подходят для самых современных на сегодняшний день устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов.
- Тип: 2CR5
- Электрохимическая система: Литий (LI/CR)
- Высота: 45 мм
- Масса: 42 г
- Емкость: 1400 мАч
- Напряжение: 6 В