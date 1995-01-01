Батарейка Varta 2CR5 Lithium, 1 шт.
Код товара:00000055405
Артикул:06203 301 401
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейки2CR5
В упаковке (штук)1
Описание
Надежные, долговечные профессиональные литиевые батарейки способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, идеально подходят для самых современных на сегодняшний день устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов.
- Тип: 2CR5
- Электрохимическая система: литий-марганцевая (LI/CR)
- Высота: 45 мм
- Вес: 42 г
- Емкость: 1400 мАч
- Напряжение: 6В
- Рабочая температура: от -20° до +70° С
- Срок хранения: 10 лет