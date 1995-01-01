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Батарейка Varta 2CR5 Lithium, 1 шт.

  • 2CR5 Lithium, 1 шт.
  • 2CR5 Lithium, 1 шт.
  • 2CR5 Lithium, 1 шт.
Код товара:00000055405
Артикул:06203 301 401

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Надежные, долговечные профессиональные литиевые батарейки способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, идеально подходят для самых современных на сегодняшний день устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов.

  • Тип: 2CR5
  • Электрохимическая система: литий-марганцевая (LI/CR)
  • Высота: 45 мм
  • Вес: 42 г
  • Емкость: 1400 мАч
  • Напряжение: 6В
  • Рабочая температура: от -20° до +70° С
  • Срок хранения: 10 лет