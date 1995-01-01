Батарейка Varta 2CR5 Lithium, 1 шт.

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Код товара: 00000055405 Артикул: 06203 301 401 Код товара: 00000055405 Артикул: 06203 301 401 Тип батарейки 2CR5 В упаковке (штук) 1 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Батарейки Тип батарейки 2CR5 В упаковке (штук) 1 Описание Надежные, долговечные профессиональные литиевые батарейки способны быстро обеспечить высокую выходную мощность, идеально подходят для самых современных на сегодняшний день устройств «умный дом», фонариков и других электроприборов. Тип: 2CR5

Электрохимическая система: литий-марганцевая (LI/CR)

Высота: 45 мм

Вес: 42 г

Емкость: 1400 мАч

Напряжение: 6В

Рабочая температура: от -20° до +70° С

Срок хранения: 10 лет Видео Наш обзор

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