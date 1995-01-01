🎯 Назначение: Универсальный лёгкий рюкзак для профессиональной съёмки на выезде и повседневного использования.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость полного комплекта: размещение зеркальной или беззеркальной камеры с установленным средним объективом + 4–5 дополнительных объективов.

Доступ сзади: камера отсек с задним доступом для повышенной безопасности и удобной организации.

Конвертируемый верхний доступ: быстрая съёмка «на ходу» без необходимости снимать рюкзак.

Съёмный дневной отсек: отделение для личных вещей или расширенного хранения фототехники.

Защита ноутбука: специальный мягкий отсек для устройств до 14" для мобильной работы с материалами.

Настраиваемые перегородки: мягкие съёмные разделители для индивидуальной компоновки снаряжения.

Крепление для штатива: внешняя система фиксации для полного съёмочного комплекта.

Организация аксессуаров: множество карманов для безопасного хранения мелочей.

Комфорт при ношении: лёгкая конструкция (~980 г), мягкие лямки и вентилируемая спинка для удобства в течение всего дня.

Рюкзак VESTA Aspire 45 весом всего 980 г — это стильное и лёгкое 18-литровое решение для зеркальных и беззеркальных камер, вмещающее 4–5 объективов, ноутбук диагональю 14 дюймов, туристический штатив и аксессуары, при этом сохраняя верхнюю секцию городского рюкзака для личных вещей или дополнительного фотооборудования. Доступ ко всему комплекту камеры осуществляется сзади для максимальной безопасности в поездках, однако верхняя секция городского рюкзака может быть снята, чтобы обеспечить быстрый доступ к камере сверху при необходимости оперативной съёмки.

Для аксессуаров предусмотрена передняя откидная панель на молнии, вмещающая важные документы и мелкие принадлежности; альтернативно можно использовать просторную верхнюю секцию. Плечевая система с мягкой подкладкой и усиленной спинкой обеспечивает комфорт при ношении, при этом отсутствие поясного ремня позволяет рюкзаку свободно висеть во время путешествий. Также предусмотрена прочная верхняя ручка для удобного переноса. В целом, это рюкзак для камеры с отличным соотношением цены и качества: лёгкий, стильный и функциональный. Создан, чтобы помогать вам исследовать мир.

📋 Характеристики: вес 980 г; внешние размеры 295×225×495 мм; совместимость с камерами полного кадра и объективами до 70–200 мм; отсек для ноутбука 14"; цвет: тёмно-синий.