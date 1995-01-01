Сумка Vanguard Vesta Aspire 21, синяя

<







>



Код товара: УТ-00037381 Артикул: VESTA ASPIRE 21 NV Код товара: УТ-00037381 Артикул: VESTA ASPIRE 21 NV Вес 330 г Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Размеры внешние 25 х 22 х 16,5 см Размеры внутренние 22 х 13,5 х 19,5 см Вместимость беззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары Цвет Синий / голубой Материал Нейлон, Синтетическая ткань Страна производства Китай Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 330 г Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Размеры внешние 25 х 22 х 16,5 см Размеры внутренние 22 х 13,5 х 19,5 см Вместимость беззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары Цвет Синий / голубой Материал Нейлон, Синтетическая ткань Страна производства Китай Описание VESTA ASPIRE 21 - компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера и одного-двух дополнительных объективов небольших размеров или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внутренний карман. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.