Сумка Vanguard Vesta Aspire 21, синяя
Код товара:УТ-00037381
Артикул:VESTA ASPIRE 21 NV
Товар не найден
Характеристики
Вес330 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Размеры внешние25 х 22 х 16,5 см
Размеры внутренние22 х 13,5 х 19,5 см
Вместимостьбеззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары
ЦветСиний / голубой
МатериалНейлон, Синтетическая ткань
Страна производстваКитай
Описание
VESTA ASPIRE 21 - компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера и одного-двух дополнительных объективов небольших размеров или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внутренний карман. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.