Сумка Vanguard Vesta Aspire 21, серая
Код товара:УТ-00037380
Артикул:VESTA ASPIRE 21 GY
Товар не найден
Характеристики
Вес330 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние25 х 22 х 16,5 см
Размеры внутренние22 х 13,5 х 19,5 см
ВместимостьКамера (беззеркальная или зеркальная без батарейного блока) и два-три объектива небольших размеров / аксессуары.
ЦветСерый
МатериалНейлон, cинтетическая ткань
Описание
VESTA ASPIRE 21 - это небольшая сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8), а также одного-двух дополнительных объективов небольших размеров или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внутренний карман. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.