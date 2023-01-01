Сумка Vanguard Vesta Aspire 21, серая
Код товара : УТ-00037380
Артикул : VESTA ASPIRE 21 GY
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
330 г
Вес (брутто), г
0.330
Вместимость
Камера (беззеркальная или зеркальная без батарейного блока) и два-три объектива небольших размеров / аксессуары.
Материал
Нейлон, cинтетическая ткань
Размеры внутренние
22 х 13,5 х 19,5 см
Описание
VESTA ASPIRE 21 - это небольшая сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8), а также одного-двух дополнительных объективов небольших размеров или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внутренний карман. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.