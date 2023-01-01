Сумка Vanguard Vesta Aspire 15Z, серая
Код товара : УТ-00037378
Артикул : VESTA ASPIRE 15Z GY
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
230 г
Вес (брутто), г
0.235
Вместимость
Фотоаппарат с объективом, аксессуары.
Материал
400D Полиэстер, 70D полиэстер
Размеры внутренние
150 × 125 × 200 мм
Описание
VESTA ASPIRE 15Z - это компактная сумка-кобура для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и аксессуаров. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман на молнии. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.