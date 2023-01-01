VESTA ASPIRE 15Z - это компактная сумка-кобура для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и аксессуаров. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман на молнии. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.