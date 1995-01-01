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Сумка Vanguard Vesta Aspire 15Z, серая

  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
  • Vesta Aspire 15Z, серая
Код товара:УТ-00037378
Артикул:VESTA ASPIRE 15Z GY

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

VESTA ASPIRE 15Z - это компактная сумка-кобура для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и аксессуаров. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман на молнии. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.