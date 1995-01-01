Сумка Vanguard Vesta Aspire 15Z, серая

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Код товара: УТ-00037378 Артикул: VESTA ASPIRE 15Z GY Код товара: УТ-00037378 Артикул: VESTA ASPIRE 15Z GY Вес 230 г Вместимость отсека для камеры Камера и 1 объектив Размеры внешние 175 × 145 × 240 мм Размеры внутренние 150 × 125 × 200 мм Вместимость Фотоаппарат с объективом, аксессуары. Цвет Серый Материал 400D Полиэстер, 70D полиэстер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 230 г Вместимость отсека для камеры Камера и 1 объектив Размеры внешние 175 × 145 × 240 мм Размеры внутренние 150 × 125 × 200 мм Вместимость Фотоаппарат с объективом, аксессуары. Цвет Серый Материал 400D Полиэстер, 70D полиэстер Описание VESTA ASPIRE 15Z - это компактная сумка-кобура для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и аксессуаров. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман на молнии. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Видео Наш обзор

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