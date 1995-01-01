Сумка Vanguard Vesta Aspire 15Z, серая
Код товара:УТ-00037378
Артикул:VESTA ASPIRE 15Z GY
Товар не найден
Характеристики
Вес230 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
Размеры внешние175 × 145 × 240 мм
Размеры внутренние150 × 125 × 200 мм
ВместимостьФотоаппарат с объективом, аксессуары.
ЦветСерый
Материал400D Полиэстер, 70D полиэстер
Описание
VESTA ASPIRE 15Z - это компактная сумка-кобура для беззеркальной или зеркальной фотокамеры с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и аксессуаров. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман на молнии. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.