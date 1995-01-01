Сумка Vanguard Vesta Aspire 15, синяя
Код товара:УТ-00037377
Артикул:VESTA ASPIRE 15 NV
Товар не найден
Характеристики
Вес220 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
Размеры внешние18 х 20 х 15 см
Размеры внутренние16 х 15 х 11,5 см
Вместимостьбеззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + небольшой объектив / вспышка + мелкие аксессуары
ЦветСиний / голубой
МатериалНейлон, Синтетическая ткань
Страна производстваКитай
Описание
Vesta Aspire 15 - это компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и одного дополнительного объектива или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман и небольшой внутренний. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.