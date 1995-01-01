Vesta Aspire 15 - это компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и одного дополнительного объектива или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман и небольшой внутренний. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.