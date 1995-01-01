Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка Vanguard Vesta Aspire 15, серая

  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
  • Vesta Aspire 15, серая
Код товара:УТ-00037376
Артикул:VESTA ASPIRE 15 GY

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

VESTA ASPIRE 15 - это компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и одного дополнительного объектива или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман и небольшой внутренний. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.