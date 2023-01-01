Сумка Vanguard Vesta Aspire 15, серая
Код товара : УТ-00037376
Артикул : VESTA ASPIRE 15 GY
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
220 г
Вес (брутто), г
0.224
Вместимость
беззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + небольшой объектив / вспышка + мелкие аксессуары
Размеры внутренние
16 х 15 х 11,5 см
Описание
VESTA ASPIRE 15 - это компактная и стильная сумка для беззеркальной или зеркальной фотокамеры (без батарейной ручки) с объективом среднего размера (размер до 24-70 / 2.8) и одного дополнительного объектива или вспышки. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, а для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрен внешний карман и небольшой внутренний. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении.