Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Vanguard VESTA 203AP

  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
  • VESTA 203AP
Код товара:УТ-00037397
Артикул:VESTA 203AP

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали.

  • Поворотная головка PH-23 обеспечивает гладкое скольжение и имеет уникальную систему панорамирования на 360°, что будет удобно как при съемке панорам, там и при портретной съемке.
  • Легкорегулируемые фиксаторы ножек позволят быстро изменить высоту штатива.
  • Противоскользящие резиновые ножки, разработанные для всех типов местности.
  • 2 пузырьковых уровня
  • Грузоподъемность до 3,5 кг