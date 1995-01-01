Штатив Vanguard VESTA 203AP
Код товара:УТ-00037397
Артикул:VESTA 203AP
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см153
Безопасная нагрузка, кг3
Длина в сложенном виде, см57
Вес, г1100
Комплектация штативаС головкой
Головкапанорамная, PH-23
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций3
Быстросъемная площадкаесть, QS-29
Диаметр ног20 мм
Максимальная нагрузка3.5 кг
Минимальная высота53,5 см
Максимальная высота153 см
Длина в сложенном положении57,2 см
Материалалюминиевый сплав
Вес1.1 кг
Описание
Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали.
- Поворотная головка PH-23 обеспечивает гладкое скольжение и имеет уникальную систему панорамирования на 360°, что будет удобно как при съемке панорам, там и при портретной съемке.
- Легкорегулируемые фиксаторы ножек позволят быстро изменить высоту штатива.
- Противоскользящие резиновые ножки, разработанные для всех типов местности.
- 2 пузырьковых уровня
- Грузоподъемность до 3,5 кг