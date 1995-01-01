Штатив Vanguard VESTA 203AP

<

















>













Код товара: УТ-00037397 Артикул: VESTA 203AP Код товара: УТ-00037397 Артикул: VESTA 203AP Максимальная высота, см 153 Безопасная нагрузка, кг 3 Длина в сложенном виде, см 57 Вес, г 1100 Комплектация штатива С головкой Головка панорамная, PH-23 Пузырьковый уровень есть Количество секций 3 Быстросъемная площадка есть, QS-29 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 153 Безопасная нагрузка, кг 3 Длина в сложенном виде, см 57 Вес, г 1100 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка панорамная, PH-23 Пузырьковый уровень есть Количество секций 3 Быстросъемная площадка есть, QS-29 Диаметр ног 20 мм Максимальная нагрузка 3.5 кг Минимальная высота 53,5 см Максимальная высота 153 см Длина в сложенном положении 57,2 см Материал алюминиевый сплав Физические характеристики Вес 1.1 кг Описание Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали. Поворотная головка PH-23 обеспечивает гладкое скольжение и имеет уникальную систему панорамирования на 360°, что будет удобно как при съемке панорам, там и при портретной съемке.

Легкорегулируемые фиксаторы ножек позволят быстро изменить высоту штатива.

Противоскользящие резиновые ножки, разработанные для всех типов местности.

2 пузырьковых уровня

Грузоподъемность до 3,5 кг Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.