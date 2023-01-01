Штатив Vanguard VESTA 203AP
Код товара : УТ-00037397
Артикул : VESTA 203AP
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Характеристики
Характеристики
Головка
панорамная, PH-23
Материал
алюминиевый сплав
Длина в сложенном положении
57,2 см
Физические характеристики
Вес
1.1 кг
Вес (брутто), г
1.100
Описание
Недорогой алюминиевый 3-секционный штатив начального уровня Vanguard Vesta 203AP подходит для компактных фотоаппаратов, зеркальных камер и видеокамер общей нагрузкой до 3.5 кг. Штатив выполнен из алюминия и использует плавную, эргономичную панорамную головку PH-23 с быстросъемной площадкой QS-29, что позволяет легко снимать и устанавливать камеру. пузырьковый уровень поможет выровнять камеру по горизонтали.
- Поворотная головка PH-23 обеспечивает гладкое скольжение и имеет уникальную систему панорамирования на 360°, что будет удобно как при съемке панорам, там и при портретной съемке.
- Легкорегулируемые фиксаторы ножек позволят быстро изменить высоту штатива.
- Противоскользящие резиновые ножки, разработанные для всех типов местности.
- 2 пузырьковых уровня
- Грузоподъемность до 3,5 кг