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Кронштейн Vanguard VEO TSA DLX M, 18 см, до 3 кг

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Код товара: УТ-00059052 Артикул: VEO TSA DLX M Код товара: УТ-00059052 Артикул: VEO TSA DLX M Вес 217 г Вес (брутто), кг 0.217 Страна производства Китай Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 217 г Вес (брутто), кг 0.217 Страна производства Китай Описание Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 18 см, максимальная нагрузка 3 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна и центральное сочленение, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4" или 3/8" (устанавливаются на ваш выбор). Видео Наш обзор

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