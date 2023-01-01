Шарнирный кронштейн типа Magic Arm, длина 18 см, максимальная нагрузка 3 кг. Одна рукоятка запирает и освобождает оба шара кронштейна и центральное сочленение, что позволяет быстро регулировать положение установленного оборудования. Хорошо подходит для установки осветителей, микрофонов, накамерных мониторов и тому подобных аксессуаров. С обеих сторон винты 1/4" или 3/8" (устанавливаются на ваш выбор).